Аэропорт Сочи начал принимать самолеты из Петербурга

После 18 часов в Сочи опять обещают густой туман.

Аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана. Видимость в регионе улучшилась. Об этом сообщили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".

Первый самолет приземлился еще в 11 утра. На данный момент аэропорт принял четыре рейса. Кроме того, с запасных аэродромов осуществляется вылет задержанных самолетов.

Добавим, что после 18 часов в Сочи опять обещают густой туман. Аэропорт будет активно работать именно в дневные часы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Аэрофлот" отменил рейсы Петербург – Сочи.

Фото: Pxhere