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Аэропорт Сочи начал принимать самолеты из Петербурга
Сегодня, 13:44
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Аэропорт Сочи начал принимать самолеты из Петербурга

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После 18 часов в Сочи опять обещают густой туман.

Аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана. Видимость в регионе улучшилась. Об этом сообщили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". 

Первый самолет приземлился еще в 11 утра. На данный момент аэропорт принял четыре рейса. Кроме того, с запасных аэродромов осуществляется вылет задержанных самолетов.

Добавим, что после 18 часов в Сочи опять обещают густой туман. Аэропорт будет активно работать  именно в дневные часы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Аэрофлот" отменил рейсы Петербург – Сочи.

Фото: Pxhere

Теги: авиаперелеты, сочи, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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