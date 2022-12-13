"Аэрофлот" отменил рейсы Петербург – Сочи

Перевозчик принял такое решение в связи с погодой.

Рейсы из Петербурга в Сочи отменили из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Речь идет о перелетах на 19 и 20 марта. Авиакомпания временно отказалась от рейсов между Сочи и Москвой, Пермью, Екатеринбургом, Самарой и Уфой. Причиной тому стал туман.

Всего отменено 40 самолетов. Пассажиров просят по возможности не прибывать в аэропорт. Перевозчик напомнил, что можно самостоятельно переоформить билеты на другие даты либо запросить возврат средств.

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