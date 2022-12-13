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"Аэрофлот" отменил рейсы Петербург – Сочи
Сегодня, 11:20
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"Аэрофлот" отменил рейсы Петербург – Сочи

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Перевозчик принял такое решение в связи с погодой.

Рейсы из Петербурга в Сочи отменили из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Речь идет о перелетах на 19 и 20 марта. Авиакомпания временно отказалась от рейсов между  Сочи и Москвой, Пермью, Екатеринбургом, Самарой и Уфой. Причиной тому стал туман. 

Всего отменено 40 самолетов. Пассажиров просят по возможности не прибывать в аэропорт. Перевозчик напомнил, что можно самостоятельно переоформить билеты на другие даты либо запросить возврат средств.

Ранее на Piter.tv: из квартиры на Малой Конюшенной вор вынес почти 6 млн рублей.

Фото: Pxhere

 

Теги: аэрофлот, отмена рейсов, перелеты, самолеты, сочи, транспорт, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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