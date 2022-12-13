Из квартиры на Малой Конюшенной вор вынес почти 6 млн рублей

Он оставил в квартире купюры банка приколов.

В пятницу вечером, 17 марта, из квартиры на Малой Конюшенной, 38, вор украл почти 6 млн рублей. Владелец жилья обратился в полицию.

Как стало известно Piter.tv, злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключа от входной двери. Деньги он забрал из шкафчика. Преступник оставил пострадавшему 80 купюр по 500 евро из банка приколов.

Правоохранители начали проверку. Они изъяли следы обуви, замок и три ключа.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Стачек пьяный подросток упал с лестницы и разбил голову.

Фото: Piter.tv