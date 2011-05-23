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В Сланцах задержали мужчину, который подозревается в убийстве матери
Сегодня, 11:15
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В Сланцах задержали мужчину, который подозревается в убийстве матери

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У 63-летней женщины выявили множество повреждений головы. 

В Сланцах  задержали подозреваемого в убийстве матери. Труп женщины с признаками насильственной смерти обнаружили накануне, 1 июля,  в квартире дома 43 по улице Ломоносова.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Тело нашли на диване хозяйки дома. У 63-летней женщины выявили множество повреждений головы. 

По подозрению в причастности к этому преступлению задержали 41-летнего безработного сына убитой. Известно, что мужчина проживал вместе с матерью. По версии следователей, 1 июля во время внезапной ссоры он нанес матери множественные удары по голове. 

Сейчас мужчина находится в полицейском участке. Известно, что подозреваемый имеет около 20 судимостей, большая часть которых за неуплату алиментов. 

Правоохранители завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что кража бензопилы и дренажного насоса в Сланцах стала уголовным делом.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, проверка, расследование уголовного дела, сланцы, убил мать
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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