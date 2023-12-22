В Нижнем Новгороде 10 человек получили ожоги после повреждения теплосети

Экстренные службы по нижегородской области зафиксировали повреждение теплосети произошло в центре административного центра. Инцидент произошел на пересечении улиц Студеной и Славянской. В результате инцидента пострадали десять человек. У местных жителей врачи выявили ожоги. Соответствующую информацию прессе подтвердили сотрудники из территориального центра медицины катастроф.
В связи с коммунальной аварией пострадали 10 человек. Все пострадавшие были доставлены в Ожоговый центр ПИМУ Минздрава России.
пресс-служба ведомства
В Хабаровске после нападения стаи собак погиб мужчина.
Фото и видео: Telegram / На видео видно
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