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В Нижнем Новгороде 10 человек получили ожоги после повреждения теплосети

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Очевидцы рассказали о пострадавших из-за коммунальной аварии.

Экстренные службы по нижегородской области зафиксировали повреждение теплосети произошло в центре административного центра. Инцидент произошел на пересечении улиц Студеной и Славянской. В результате инцидента пострадали десять человек. У местных жителей врачи выявили ожоги. Соответствующую информацию прессе подтвердили сотрудники из территориального центра медицины катастроф.

В связи с коммунальной аварией пострадали 10 человек. Все пострадавшие были доставлены в Ожоговый центр ПИМУ Минздрава России.

пресс-служба ведомства

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Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: коммунальная авария, нижний новогород, ожоги, регионы, теплосеть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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