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В Хабаровске после нападения стаи собак погиб мужчина

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Возбуждено уголовное дело за халатность должностных лиц.

Стая бездомных собак напала на мужчину в российском городе Хабаровске. Трагедия произошла на улице Айвазовского. В настоящее время сообщается, что 38-летний мужчина погиб в машине скорой помощи по пути в больницу. Сотрудники региональной прокуратуры уточнили, что дадут экспертную оценку деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных.

Ранним утром 16 января стая бездомных собак напала на мужчину. В результате полученных травм мужчина скончался.

пресс-служба прокуратуры по Хабаровскому краю

Следственные органы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщили о том, что после случившегося возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. Речь идет о халатности. Сейчас на территории района проводятся мероприятия по отлову псов. 

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Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: бездомные псы, регионы, следственный комитет, хабаровский край, халатность
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Криминальные происшествия,

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