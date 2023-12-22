В Волгоградской области женщина ослепла на один глаз из-за укола "красоты"

Косметолог не имела лицензии на оказание услуг.

Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело на местного косметолога без лицензии из Волжского. Известно, что одна из клиенток данного специалиста ослепла на один глаз после того, как сделала в салоне укол от морщин. В настоящее время сотрудница заведения подозревается по статье за оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Женщине грозит реальный срок заключения.

После того, как подозреваемая провела обратившейся к ней жительнице инвазивную процедуру с целью коррекции мимических морщин лба и межбровной области, у потерпевшей утратил зрительную функцию один глаз. пресс-служба СК РФ по региону

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Фото и видео: Telegram / Следком_34