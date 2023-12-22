В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Пензой

Погибли семь человек, пострадали еще двое.

Состояние двух пострадавших в ДТП с минивэном и грузовиком в Пензенской области оценивается местными медиками как тяжелое. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по здравоохранению в регионе. Ранее стало известно, что жертвами смертельной аварии стали семеро человек. Трагедия произошла 03 часов утра на 504-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в Нижнеломовском район По предварительным сведениям, водитель минивэна Jac M3 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo. В первом транспортном средстве находились граждане Узбекистана. Согласно данным от ФКУ "Поволжуправтодор", обработка участка дорожного полотна, на котором произошло ДТП, проводилась 10 января.

Дорожное полотно на момент аварии было чистым и сухим, погодные условия - без осадков, температура воздуха - минус 20 градусов. пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор"

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Фото и видео: Следственный комитет