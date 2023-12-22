Renault сбил 17-летнего иностранца в Приморском районе

Водитель скрылся с места происшествия, но был задержан и помещён под стражу.

Вечером в среду, 10 января, на севере Петербурга случилось ДТП с несовершеннолетним пешеходом. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 51-летний мужчина за рулём Renault Logan двигался по Стародеревенской улице. При повороте налево иномарка наехала на 16-летнего иностранца, который переходил проезжую часть на зёленый сигнал светофора. Юноша был госпитализирован с переломом костей таза в состоянии средней степени тяжести.

Водитель скрылся с места происшествия, но был задержан вечером на улице Оптиков. Мужчина получил два протокола, его поместили под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии на трассе "Петербург-Псков" пострадал 10-летний житель Белоруссии.

Фото: Piter.TV