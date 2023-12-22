В аварии на трассе "Петербург-Псков" пострадал 10-летний житель Белоруссии

Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом кости носа, ушибленной раной верхней губы, в состоянии средней тяжести.

В среду, 10 января, на 88 км автодороги "Петербург – Псков" произошла авария c пострадавшим ребёнком. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 52-летний водитель Lada Vesta двигался от Луги в сторону Петербурга. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Great Wall под управлением 46-летнего жителя республики Беларусь.

В результате ДТП 10-летний пассажир Great Wall был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом кости носа, ушибленной раной верхней губы, в состоянии средней тяжести.

Ранее автоюрист предположил, какое наказание ждёт виновников ДТП на трасе М-11.

Фото: Piter.TV