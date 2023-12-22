Автоюрист предположил, какое наказание ждёт виновников ДТП на трасе М-11

На данный момент установлено, что катастрофу спровоцировал автомобиль Chery, который врезался в дорожное ограждение, после чего последовали столкновения остальных машин в цепочке.

Предположительной причиной массовой аварии на трассе М-11 "Нева" могло стать использование шин, несоответствующих дорожным условиям. Петербургский автоюрист Сергей Свечников рассказал spb.aif.ru о возможных наказаниях для ответственных за лучившееся, подчеркнув, что подобное столкновение также является результатом нарушения допустимого скоростного режима водителями.

На данный момент установлено, что катастрофу спровоцировал автомобиль Chery, который врезался в дорожное ограждение, после чего последовали столкновения остальных машин в цепочке. В результате происшествия погибли четыре человека, включая годовалого ребенка и его мать. Ещё 16 человек получили травмы и находятся в больницах под медицинским наблюдением. Правоохранительные органы продолжают расследование и изучают все подробности происшедшего.

Свечников отметил, что, если виновность водителя Chery будет доказана, то он будет нести ответственность только за поврежденное дорожное ограждение и, возможно, лишится страхового возмещения от своей страховой компании. Вину за остальные столкновения и гибель людей он не понесёт.

Ранее мы сообщили о том, что на автодороге "Гатчина – Ополье" эвакуатор сбил насмерть пешехода.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Новгородской области