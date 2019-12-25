Против гендиректора строительной компании в Петербурге возбудили 24 уголовных дела

Предприниматель обманул дольщиков и не выплатил неустойки.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что против главы строительной компании "Рубеж" возбудили более двух десятков уголовных дел. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Известно, что бизнесмен обманул дольщиков и не выплатил неустойки. За неисполнение решения суда в отношении мужчины возбудили 24 уголовных дела. Возбуждение дел признали законным и обоснованным прокуратурой Московского района города.

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Фото: Piter.TV