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Против гендиректора строительной компании в Петербурге возбудили 24 уголовных дела
Сегодня, 19:20
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smirenny

Против гендиректора строительной компании в Петербурге возбудили 24 уголовных дела

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Предприниматель обманул дольщиков и не выплатил неустойки.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что против главы строительной компании "Рубеж" возбудили более двух десятков уголовных дел. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Известно, что бизнесмен обманул дольщиков и не выплатил неустойки. За неисполнение решения суда в отношении мужчины возбудили 24 уголовных дела. Возбуждение дел признали законным и обоснованным прокуратурой Московского района города.

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Фото: Piter.TV

Теги: суд, судебное разбирательство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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