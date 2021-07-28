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В Петербурге среда завершилась радугой

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Радуга появилась после дождей.

Ливни в Петербурге сменились радугой. Во многих районах города и области петербуржцы смогут насладиться "завершением дня". Однако ещё час назад в городе наблюдались ливни и грозы. Железнодорожная станция "Рыбацкое" вовсе не "пережила" непогоду. 

Завтра горожан также ожидают кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит +17…+19 градусов, днем же воздух прогреется до +22…+24 градусов. Однако дожди не задержатся в Северной столице надолго. Ранее синоптик заявил о возвращении жары в Петербург в августе.

Видео: Piter.tv

Теги: радуга, среда
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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