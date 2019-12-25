Синоптик заявил о возвращении жары в Петербург в августе

В первую декаду месяца воздух будет прогреваться до +23…+27 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз на август 2021 года. Первая декада месяца, по словам специалиста, будет достаточно сухой и теплой. Об этом синоптик сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

В первой декаде месяца температура воздуха в Петербурге будет прогреваться до +23…+27 градусов в среднем. Во второй и третьей декаде пойдут дожди. Однако противопожарный режим будет сохраняться до середины августа.

Сейчас в Петербург пришел циклон с похолоданием. Но солнца по-прежнему много, поэтому прогрев будет наблюдаться всю неделю. Ожидаются осадки в виде ливней с грозами. Ночи станут прохладнее, однако на выходных опять начнет теплеть.

Ранее мы писали, что из-за аномальной жары вода в Неве и Ижоре прогрелась до рекордной температуры.

Фото: Piter.TV