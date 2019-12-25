В Петербурге 29 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы

Днём воздух прогреется до +24 градусов.

В четверг, 29 июля, в Петербурге во второй половине пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит +17…+19 градусов, днем же воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ночью ожидается юго-западный ветер, день петербуржцы проведут в сопровождении умеренного ветра. На протяжении всего дня атмосферное давление будет понижаться.

Однако дожди не задержатся в Северной столице надолго. Ранее синоптик заявил о возвращении жары в Петербург в августе.

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