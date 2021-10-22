Видео: Александр Дрозденко посетил Выборг в рамках рабочей поездки

Он побывал на заводе "Роквул", в парке "Монрепо", в поселке Гончарово.

Умный робот Рокки приветствовал гостей на предприятии "Роквул" на 15-летии предприятия. Всех приглашенных познакомили с производством материалов для тепло и звукоизоляции из каменной ваты. На празднование прибыл и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Вместе с президентом группы компаний "Роквул" Йенсом Биргерссоном и послом Королевства Дании в России Карстеном Сендергордом они переключили символичный рычаг запуска новой производственной линии и нового инвестиционного плана.

После просмотра производства компании "Роквул" Александр Дрозденко ознакомился с ходом благоустройства Садового сквера. Работы на завершающей стадии.

Позднее Александр Дрозденко оценил и то, как проходят реставрационные работы в парке "Монрепо". Реконструкция выполнена на 90%, полностью открыть его планируют к следующему туристическому сезону.

То, что мы увидим после, будет вызывать огромное восхищение и неподдельную радость. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Закончилась рабочая поездка губернатора в поселке Гончарово. Здесь запускается одна из первых в области модульных станций по очистке сточных вод, производительность которой 300 кубов в сутки.

Видео: МГ "Наш город"