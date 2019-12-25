Рабочая встреча Александра Дрозденко с руководством Выборгского района завершилась в Гончарово

В поселке Гончарово состоялся осмотр канализационных очистных сооружений.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Валерий Савинов в рамках рабочей встречи с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко посетили социально значимые объекты Выборгского района. В частности, в поселке Гончарово состоялся осмотр канализационных очистных сооружений. По данным "Леноблводоканала", планируется, что новая станция очистки сточных вод выйдет на проектные показатели работы уже в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На объекте завершены строительно-монтажные работы, специалисты приступили к пусконаладке. Наращивается биологическая очистка, в лижайшие дни произойдет запуск блока мембранной доочистки. Производительная мощность очистного сооружения составит 300 кубометров в сутки. Станция работает полностью в автоматическом режиме и рассчитана на эксплуатацию в течение минимум 30 лет. В Выборгском районе такие станции уже работают в Рябово и Глебычево.

В завершение встречи глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поблагодарил Александра Дрозденко и правительство за меры поддержки в разных сферах деятельности муниципального образования.

Ранее стало известно, что в Выборге в завод "Роквул" вложат 17 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО