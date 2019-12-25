В Выборге стартовал новый инвестиционный проект

В ходе мероприятия состоялась церемония запуска нового инвестиционного проекта на действующем предприятии датской компании "Роквул" в Выборге. Компания планирует инвестировать около 17 млрд рублей в расширение мощностей в Выборге, а также в модернизацию оборудования и технологических процессов на других российских площадках.

На заводе компании "Роквул" в Выборге 19 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 15-летию со дня основания предприятия. В мероприятии приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, президент группы компаний "Роквул" Йенс Биргерссон, посол Королевства Дании в России Карстен Сендергорд, гендиректор "Роквул Россия" Марина Потокер, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, глава районной администрации Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Говоря о 15-летии компании, мы говорим не только о ее достижениях, но и о будущем. Компания продолжает развиваться, ей комфортно в Ленинградской области, в Выборге, о чем свидетельствуют заявленные инвестиции. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В ходе мероприятия состоялась церемония запуска нового инвестиционного проекта на действующем предприятии датской компании "Роквул" в Выборге. Компания планирует инвестировать около 17 млрд рублей в расширение мощностей в Выборге, а также в модернизацию оборудования и технологических процессов на других российских площадках. Расширение позволит создать более 70 дополнительных рабочих мест.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин и глава районной администрации Валерий Савинов оценили производственные мощности предприятия, побывав на экскурсии, которую для них провел управляющий заводом "Роквул" в Выборге Денис Романов.

Ранее Валерий Савинов посетил стадион "Авангард".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО