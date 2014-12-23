Валерий Савинов посетил стадион "Авангард"

В 2022 году на стадионе начнутся ремонтным работы.

В следующем году стадион "Авангард" ждет реконструкция. Уже ведется проектирование работ, сами работы пройдут в несколько этапов. На стадион вместе с исполняющим обязанности заместителя главы районной администрации Владимиром Долгих выехал глава администрации Валерий Савинов. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По словам Валерия Савинова, на 2022 год запланирован перенос естественного газона со стадиона "Рощино Арена" на "Авангард". Кроме того, из средств фонда депутата ЗакСа Ленобласти Михаила Макарова будут приобретены новые светодиоидные светильники на запасное футбольное поле.





В 2023 году по программе "Развитие физической культуры и спорта" из областного и местного бюджетов будет проведен капремонт внутренних помещений и фасада стадиона, а в 2024 году в порядок приведут прилегающую к стадиону территорию.

Этой весной на стадионе "Авангард" обновили дорожку.

Фото: Instagram / @savinov_vg