Было отремонтировано более 800 метров покрытия.

На стадионе "Авангард" обновили дорожку, отремонтировали более 800 метров покрытия. В прошлом году сотрудники спортивного комплекса составили дефектную ведомость с учетом пожеланий тех, кто занимается на стадионе и подали заявку в администрацию Выборгского района. Из бюджета были выделены дополнительные средства на ремонт дорожки.

Понятно, что за время происходят какие-то изменения с покрытием. Чтобы обеспечить безопасность при проведении спортивных занятий, эти работы и были предприняты. Михаил Щукин, замдиректора спортивно-зрелищного комплекса "Фаворит"

На этой спортивной дорожке обычно занимаются велосипедисты, лыжники, лыжероллеры, любители скандинавской ходьбы.

Ранее в Выборге презентовали туристический сезон.

Видео: МГ "Наш город"