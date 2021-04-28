В Выборге презентовали туристический сезон

В ходе пресс-конференции были представлены презентации туристических проектов, которые планируется реализовать на территории Выборга и района с мая по сентябрь 2021 года.

В Центре поддержки предпринимательства прошла пресс-конференция "Выборгский район. Турсезон 2021", в которой приняли участие представители туристической и культурной сферы Выборга и Петербурга.

В ходе пресс-конференции были представлены презентации туристических проектов, которые планируется реализовать на территории Выборга и района с мая по сентябрь 2021 года. Среди них – фестиваль "Рыцарские сезоны в Выборге" с военно-исторической реконструкцией и "Конным шоу" по мотивам исторических турниров в Анненских укреплениях.

Если честно, несмотря на то, что мне приходилось и с президентом Сербии работать, и с принцем Монако, но именно в Выборге я особенно волнуюсь. Потому что для нас Выборг – сердце исторической реконструкции России. Ирина Камаева, представитель проекта "Рыцарские сезоны"

Старт проекта стал возможен благодаря поддержке районной администрации. Местные власти готовятся к открытию туристического сезона не менее активно. С начала мая Крепостная улица станет пешеходной, благодаря этому предприниматели смогут оживить улицу летними верандами.

В середине мая после просушки откроется парк Монрепо. Театрализованные экскурсии, квесты, концерты под открытым небом – это только малая часть того, что готовят для посетителей парка.

Также в летний сезон в Выборге откроются новые экспозиции, пройдут различные ярмарки, мастер-классы. Для жителей и гостей города разработаны экологические, исторические пешие, велосипедные и водные маршруты.

Некоторые проекты уже начали реализацию. На набережной 40-летия ВЛКСМ открылась лодочная станция, где любителям водных прогулок предлагают 24 плавсредства. К летнему сезону их количество планируется увеличить до 50. Кроме того, для удобства туристов будет организован велопрокат и прокат 250 электросамокатов от железнодорожного вокзала до парка Монрепо.

Ранее в Выборге началось голосование за один из вариантов благоустройства Батарейной горы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"