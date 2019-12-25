В Выборге началось голосование за один из вариантов благоустройства Батарейной горы

Жители Выборга должны сделать свой выбор до 30 мая. Проект, который наберет большее количество голосов, будет реализован в 2022 году.

В понедельник, 26 апреля, стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". До 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru и на сайте "Госуслуги" каждый житель Выборга старше 14 лет сможет отдать свой голос за один из дизайн-проектов благоустройства Батарейной горы. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Первый дизайн-проект разграничивает территорию на несколько зон отдыха: спортивную, игровую, для пожилых граждан. Там же предусмотрены концертное пространство со сценой и амфитеатром, велодорожка.

Второй вариант также предполагает обустройство спортивной, игровой зон и территории отдыха, строительство амфитеатра и смотровой площадки с видом на проспект Ленина.

Жители Выборга должны сделать свой выбор до 30 мая. Проект, который наберет большее количество голосов, будет реализован в 2022 году.

Проголосовать можно на "Госуслугах" или на платформе 47.gorodsreda.ru. Гражданам, не имеющим возможности проголосовать вышеуказанными способами, помогут волонтеры в ТРЦ, МФЦ, библиотеках.

В этом году в Выборге благоустроят Садовый сквер.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО