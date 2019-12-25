Парк "Монрепо" полностью откроется после реставрации к лету 2022 года

В "Монрепо" выполнено 90% работ по реставрации Библиотечного флигеля и Усадебного дома.

В рамках рабочего визита в Выборг губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ознакомился с ходом работ по реконструкции государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника "Парк Монрепо". Участие в работе правительственной делегации приняли глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Валерий Савинов, а также представители профильных комитетов администрации Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В "Монрепо" выполнено 90% работ по реставрации Библиотечного флигеля и Усадебного дома. В парке преобразились центральные ворота, восстановлен плодовый топиарный сад, отреставрирован источник "Нарцисс", мосты на "Елисейских полях", пирсы и долина "Розенталь".

"Монрепо" полностью откроется к лету следующего года. По словам Александра Дрозденко, даже несмотря на то, что парк находится на реставрации, он вошел в 30-ку самых посещаемых парков России.

Также в Выборге завершается благоустройство Садового сквера.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО