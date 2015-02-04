Рабочая группа продолжает инспектировать Старую часть Выборга

Рабочую группу в феврале создал Ильдар Гилязов.

В феврале предыдущий глава районной администрации Ильдар Гилязов создал рабочую группу по вопросам улучшения качества городской среды в границах исторического центра Выборга. Под его началом прошли два заседания. Нынешний глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал, чем рабочая группа занимается сейчас.

В этом направлении работа продолжается, я возглавил эту рабочую группу и сам неоднократно принимал участие в конспектировании Старого города. В рамках этой рабочей группы мы собираем и представителей сферы ЖКХ, благоустройства, чтобы выявлять недостатки в целом в работе. Эта группа уже показала свою эффективность. Например, вопрос о состоянии многоквартирных домов, где мы понимаем, что не всегда может принять необходимые меры воздействия, мы привлекаем надзорные органы. В этом году нам помог Госжилнадзор, который заставил более добросовестно работать те управляющие компании, которые работают в Старой части города. Много было направлено материалов по работам УК, это стало хорошим маховиком для привлечения УК к дисциплине и к выполнению своих обязанностей перед жителями. Валерий Савинов, глава районной администрации

Также рабочая группа инспектирует работу подрядчиков, которые занимаются чистотой и порядком, благоустройством. Валерий Савинов высказал уверен в том, что это рабочая группа будет работать на постоянной основе.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО