Ильдар Гилязов: "Наша задача – красивый, комфортный и безопасный для проживания город"

Глава районной администрации высказал озабоченность текущим содержанием домов в Выборге.

Глава администрации Ильдар Гилязов на встрече с депутатами высказал озабоченность текущим содержанием домов в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Он сообщил, что за период с 22 марта по 2 апреля специалистами районной администрации проверено 105 зданий в городе на предмет отслоения штукатурки, состояния фасадов и водосточных систем. Нарекания возникли в половине случаев.

Наша с вами задача – комфортный и безопасный для проживания город и, конечно, сохранение и поддержание его красоты. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

В этом году в 262 многоквартирных домах запланировано проведение проектно-изыскательских работ, после чего Фондом капремонта будет установлено, в каком порядке производить ремонт МКД.

Старому городу в этом году – особое внимание. В рамках реализации проекта "Город-музей" создана рабочая группа, которая планомерно обследует территорию для разработки плана благоустройства объекта. Для безопасности жителей и гостей города с мая по октябрь было решено закрыть проезд транспорта по Крепостной улице.

Начались работы по проектированию многофункционального культурного центра на базе фрагмента городской среды "Квартала Сета Солберга". В рамках реализации проекта будут заменены магистральные коммуникации, отреставрированы фасады 26 домов, обновлена брусчатка.

Ранее Госжилнадзор осмотрел историческую часть Выборга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО