Руководители Выборгского района представили городским депутатам итоги за 2020 год и планы на 2021 год

Глава районной администрации Ильдар Гилязов рассказал о проделанной администрацией работе в 2020 году в рамках полномочий исполнительного органа МО "Город Выборг".

На очередном заседании совета депутатов МО "Город Выборг" глава муниципального образования Дмитрий Никулин рассказал о результатах деятельности представительного органа за 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В 2020 году советом городских депутатов было проведено 13 заседаний, в том числе 2 внеочередных, и принято 40 решений. К числу важных относятся – принятые с целью привлечения населения к вопросам местного самоуправления и реализации инициатив граждан.

Глава районной администрации Ильдар Гилязов рассказал о проделанной администрацией работе в 2020 году в рамках полномочий исполнительного органа МО "Город Выборг". Ильдар Гилязов отметил, что особое внимание было уделено жилищно-коммунальной сфере, дорожному хозяйству и благоустройству.

Рассказывая о планах на 2021 год глава районной администрации сообщил, что будут продолжены все запланированные на текущий год работы по проектированию новых объектов, восстановлению дорог, благоустройству дворов и общественных пространств.

Сейчас в Выборге проходит масштабный ремонт дорог. Из областного и местного бюджетов на проведение дорожных работ выделено 128,5 млн рублей (35,5 млн рублей – местный бюджет).

Также губернатор региона Александр Дрозденко поддержал вопрос выделения из областного бюджета средств на капремонт дорог по улицам Промышленной и Кировской, с выходом на Смирновское шоссе. Стоимость проекта составляет порядка 230 млн рублей.

Также Ильдар Гилязов сообщил об окончании конкурсных процедур на проектирование и строительство поликлиники в южной части города. Поликлиника будет четырехэтажной и будет принимать в смену 380 пациентов – 230 взрослых и 150 детей. Общая стоимость проекта – около 768 млн рублей.

Для развития жилищного строительства в Выборге ведутся работы по проекту детальной планировки нового микрорайона города – Петербургского.

Ранее Ильдар Гилязов рассказал о перспективах Выборгского района.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО