Видео: в Выборге проверили качество ремонта дорог в Южном микрорайоне

Канал Piter.TV публикует видео выездного совещания, которое прошло 20.04.2021.

Ильдар Гилязов лично проверил ход дорожного ремонта в Южном микрорайоне Выборга. Осмотр начался с перекрестка Приморской и Гагарина: обе улицы нуждались в незамедлительном ремонте. Эти адреса в числе первых попали в список, составленный специалистами муниципалитета, по указанию главы администрации.

Вот как выглядел этот перекресток всего неделю назад: скоро картина изменится (тут видео до ремонта)

Сейчас здесь меняют асфальтовое покрытие: на Гагарина идет фрезеровка, а на Приморской уже начато асфальтирование. Ильдар Гилязов потребовал следить за качеством стыковочных швов и уплотнением дорожного покрытия.

Всего за год в Выборге отремонтируют около 60 дорог и межквартальных проездов. На эти цели администрация выделила около 35 млн рублей. Работы ведутся методом нарезания больших карт: это один из наиболее эффективных и долговечных видов дорожного ремонта.

Видео: Piter.TV