В Выборге семейная пара погибла во время пожара в квартире

Хозяйка квартиры надышалась угарным газом и погибла прямо в своем доме. Ее муж умер в больнице.

Вечером 3 декабря в Выборге на Приморской улице,6, произошел пожар. Вспыхнула квартира, в которой проживали пожилые супруги. Владельцы жилья погибли во время возгорания. Об этом сообщили на портале "Мегаполис Онлайн".

Около 23:40 вспыхнул матрас, на котором спала пара. Муж по имени Сергей попытался потушить кровать в ванной.

Хозяйка квартиры надышалась угарным газом и погибла прямо в своем доме. Ее мужа пытались спасти медики. Мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Через несколько часов он умер.

Соседи называли семью неблагополучной. Они жаловались на пенсионеров, которые часто устраивали попойки.

Спасатели эвакуировали жильцов. Многие надышались угарным газом. Среди пострадавших есть дети и животные.

Известно, что погибшая пара злоупотребляла алкоголем. Причина пожара устанавливается.

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Фото: Piter.tv