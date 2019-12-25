В одном из дворов Выборга появилась огромная снежная черепаха

Её слепили местные жители.

Жители Выборга решили помочь коммунальным службам с уборкой снега. Вместо сугроба во дворе дома №60 по Приморской улице появилась гигантская снежная морская черепаха. Длина – 4,5 метров, высота панциря – 1,5 метров. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

Судя по комментариям под постом, жителям пришлась по душе инициатива горожан. Некоторые жители предложили по-своему помочь коммунальщикам.

А мне сын предложил выход, как с пользой избавиться от снега: на Красную площадь вывезти (пока чистый и солью не засыпан) и сделать большую горку детям! В Новый год и для родителей пригодится. пользователь в комментариях под постом

Ранее администрация Выборгского района обязала УК и ТСЖ усилить контроль за уборкой снега. Сегодня в Выборге услуги по содержанию многоквартирных домов оказывают 69 УК и ТСЖ.

Фото: ВКонтакте / Интересные события в Выборге