Администрация Выборгского района обязала УК и ТСЖ усилить контроль за уборкой снега

Сегодня в Выборге услуги по содержанию многоквартирных домов оказывают 69 УК и ТСЖ.

На Петербург и область обрушились снегопады, в связи с чем администрация Выборгского района обязала управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) усилить контроль за уборкой и расчисткой от снега дворовых территорий, а также своевременно убирать наледь с крыш. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Также управляющие компании и ТСЖ предоставили комитету по городскому хозяйству данные о количестве дворников, участвующих в уборке снега. В одной из самых крупных управляющих организаций – "Энергопроект-М" на уборке дворов от снега задействованы 16 дворников. В УК "Рассвет" –19 дворников, в УК "Терем" – 8 дворников, в "Управдоме" – 6, в "Векторе" – 8.

Сегодня в Выборге услуги по содержанию многоквартирных домов оказывают 69 УК и ТСЖ. Списки номеров телефонов для обращений жителей должны быть размещены в каждом подъезде. Номер своей управляющей компании можно найти в квитанции за содержание жилья.

Ранее мы писали, что в Выборге дорожные службы работают в усиленном режиме.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО