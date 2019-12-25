В Выборге дорожные службы работают в усиленном режиме

Теме уборки Выборга от снега была посвящена и утренняя планерка главы районной администрации Валерия Савинова с профильными комитетами. Валерий Савинов распорядился усилить контроль за очисткой и призвал коммунальные предприятия продолжить работу в круглосуточном режиме.

Выборг встретил первый сильный снегопад, который продолжается и в настоящее время. Подрядная организация "ДСК Выборг", отвечающая за уборку городских дорог и тротуаров, работала всю ночь и расчищает город сейчас.

Первоочередная задача – очистить от снега основные дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, а также пешеходные переходы, подъезды к образовательным организациям и другим социально значимым объектам.

Днем снег будет сгребаться в валы, а в ночное время вывозиться из города. В связи с сильным снегопадом мы работаем в усиленном режиме. С раннего утра на линии находится 14 единиц техники. В случае усиления осадков предусмотрено увеличение количества техники. Денис Зубенко, руководитель ООО "ДСК Выборг"

Также силами Комбината благоустройства ведется расчистка парков, скверов и других общегородских территорий.

Ответственность за дворы у жилых домов возложена на УК и ТСЖ. Их телефоны можно найти на информационных досках в подъездах или в квитанциях на оплату ЖКУ.

Теме уборки Выборга от снега была посвящена и утренняя планерка главы районной администрации Валерия Савинова с профильными комитетами. Валерий Савинов распорядился усилить контроль за очисткой и призвал коммунальные предприятия продолжить работу в круглосуточном режиме.

Также Валерий Савинов поручил сотрудникам комитета городского хозяйства администрации выйти на улицы Выборга и проконтролировать, как ведется уборка города от снега.

Ранее администрация потребовала провести работы на Рыночной площади Выборга должным образом.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО