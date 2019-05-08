Администрация потребовала провести работы на Рыночной площади Выборга должным образом

Администрация Выборгского района требует завершить работы до майских праздников 2022 года.

Завершен ремонт подземной электролинии на Рыночной площади Выборга. Замену проводил филиал ЛОЭСК "Выборгские электрические сети". Работы не приняты администрацией Выборгского района в связи с неудовлетворительным качеством мощения. От подрядчика потребовали переделать участок, который был вскрыт для проведения аварийных работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Главный инженер "Выборгских электрических сетей" Михаил Конюхов отметил, что в договоре с подрядной организацией были предусмотрены очень жесткие условия по восстановлению вскрытого участка. Весной на Рыночной площади будут проведены необходимые мероприятия.

Администрация Выборгского района требует завершить работы до майских праздников 2022 года.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО