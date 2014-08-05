В Сочи спасли попавшую в канализацию красноухую черепаху

Рабочие нашли пресмыкающее во время очистки решеток канализации.

Сотрудеики сочинского водоканала изъяли из канализации красноухую черепаху и выпустили ее в озеро. Об этом рассказали представители пресс-службы местного муниципального унитарного предприятия "Водоканал Сочи" через собственный Telegram-канале. Специалисты заметили, что неожиданная находка была обнаружена во время проведения плановой очистки решеток. Эти устройства отвечают за задержку крупных частиц бытового мусора. Эксперты не знают, сколько времени черепаха пробыла в канализационной сети. Визуальных повреждений у нее не выявлены. После того, как черепаху отмыли, пресмыкающее было выпущено на волю.

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Фото и видео: Telegram / Водоканал Сочи