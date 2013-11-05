Ильдар Гилязов рассказал о перспективах Выборгского района

Особое внимание – газификации Выборгского района. В Выборгском районе до 2025 года запланированы мероприятия по строительству газопроводов на территории Выборга, Селезневского, Гончаровского, Каменногорского, Первомайского, Советского поселений.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов выступил на заседании совета депутатов Выборгского района. В своем докладе он отразил целевые задачи по развитию муниципального образования на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Особое внимание – газификации Выборгского района. В Выборгском районе до 2025 года запланированы мероприятия по строительству газопроводов на территории Выборга, Селезневского, Гончаровского, Каменногорского, Первомайского, Советского поселений. Самый большой объект – газопровод Выборг-Кондратьево, с отводами на прилегающие микрорайоны Выборга и поселки Селезневского поселения.

Принимаются меры для содействия реализации жилищных программ. Продолжается работа по бесплатному предоставлению земельных участков в рамках 105-оз; в соответствии с параметрами Соглашения с правительством Ленобласти планируется ввести в эксплуатацию 188 тысяч кв. метров жилья.

В Выборге идет разработка Петербургского микрорайона площадью 124 гектара под разноплановую (высотную, индивидуальную) жилищную застройку.

Не оставлены без внимания соцобъекты. В декабре 2020 года подписано постановление правительства о старте строительства поликлиники на 380 посещений в микрорайоне Южном. Закончены конкурсные процедуры, проект вступил в стадию реализации.

Проводятся подготовительные мероприятия по приспособлению штаба корпуса в Выборге под образовательное учреждение; строительству школы на 650 мест в поселке Рощино; созданию спортивного кластера в поселке Рощино.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО