Ильдар Гилязов рассказал о перспективах Выборгского района

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов выступил на заседании совета депутатов Выборгского района. В своем докладе он отразил целевые задачи по развитию муниципального образования на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Особое внимание – газификации Выборгского района. В Выборгском районе до 2025 года запланированы мероприятия по строительству газопроводов на территории Выборга, Селезневского, Гончаровского, Каменногорского, Первомайского, Советского поселений. Самый большой объект – газопровод Выборг-Кондратьево, с отводами на прилегающие микрорайоны Выборга и поселки Селезневского поселения.
Принимаются меры для содействия реализации жилищных программ. Продолжается работа по бесплатному предоставлению земельных участков в рамках 105-оз; в соответствии с параметрами Соглашения с правительством Ленобласти планируется ввести в эксплуатацию 188 тысяч кв. метров жилья.
В Выборге идет разработка Петербургского микрорайона площадью 124 гектара под разноплановую (высотную, индивидуальную) жилищную застройку.
Не оставлены без внимания соцобъекты. В декабре 2020 года подписано постановление правительства о старте строительства поликлиники на 380 посещений в микрорайоне Южном. Закончены конкурсные процедуры, проект вступил в стадию реализации.
Проводятся подготовительные мероприятия по приспособлению штаба корпуса в Выборге под образовательное учреждение; строительству школы на 650 мест в поселке Рощино; созданию спортивного кластера в поселке Рощино.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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