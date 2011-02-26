В администрации состоялось заседание совета депутатов МО "Выборгский район"

С докладом выступил председатель совета депутатов, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Совет депутатов 20 апреля заслушал расширенный отчет по показателям социально-экономического развития МО "Выборгский район" за 2020 год и перспективном развитии на краткосрочный период 2021-2023 гг. С докладом выступил председатель совета депутатов, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Дмитрий Никулин проанализировал работу депутатского корпуса за 2020 год. Показатели социально-экономического развития МО за истекший год проанализировал глава районной администрации Ильдар Гилязов. Он сделал обзор политических событий, сообщил о показателях производственной сферы и сельскохозяйственной отрасли.

Презентацию по итогам социально-экономического развития МО за 2020 год можно посмотреть на сайте администрации – в разделе "Видео".

В рамках повестки дня рассматривались также бюджетные вопросы. С докладом выступил председатель комитета финансов Константин Паничев. Скорректированы показатели прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования на 2021 год.

На прошлой неделе в администрации Выборгского района обсудили программу "Формирование комфортной городской среды".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО