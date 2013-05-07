В администрации Выборгского района обсудили программу "Формирование комфортной городской среды"

В ходе заседания рассматривались также вопросы проведения общегородской уборки на Батарейной горе.

В администрации Выборгского района прошло очередное заседание рабочей группы по реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На данный момент все муниципальные образования – участники программы – завершают мероприятия по наполнению платформы Минстроя. Выборг направил два дизайн-проекта по благоустройству Батарейной горы.

Первый включает строительство пространства с крытой сценой и местами для зрителей, обустройство детской и спортивной зон. Второй – смотровую площадку и скамейки для отдыха, амфитеатр, зону отдыха.

Лучший дизайн-проект выберут жители Выборга. Голосование будет проходить на единой платформе 47.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

В ходе заседания рассматривались также вопросы проведения общегородской уборки на Батарейной горе, который пройдет в рамках всероссийского субботника. В субботу, 24 апреля, состоится экологический квест "Чистые Игры".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО