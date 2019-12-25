В Выборге 24 апреля состоится экологический квест "Чистые Игры"

Это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов.

Неравнодушные жители и гости Выборга объединятся в команды, чтобы очистить территорию города от мусора. В день Всероссийского субботника, 24 апреля, в 13:00 на Батарейной горе состоится экологический квест "Чистые Игры". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. Во время игры собирается от 2 до 5 тонн мусора.

Выборг участвует во всероссийской акции шестой год. По итогам мероприятия самые активные будут поощрены памятными подарками. Собранный мусор сдадут на переработку. Принять могут принять участие все желающие. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте cleangames.org/game/vbg21.

Жителям, которые захотят присоединиться к участию в день всероссийского субботника, администрация Выборгского района предоставит инвентарь непосредственно на месте.

Ранее стало известно, что неизвестные загрязнили нефтепродуктами Финский залив в Выборге.

Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО