Предприятиям торговли в Выборге напомнили о необходимости установки урн

Комитетом городского хозяйства проведена проверка наличия урн вблизи коммерческих объектов в исторической части Выборга.

Администрация Выборгского района напомнила руководителям объектов торговли о необходимости установки и содержания урн. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Комитетом городского хозяйства проведена проверка наличия урн вблизи коммерческих объектов в исторической части Выборга. Направлены замечания предпринимателям, работающим на Крепостной улице, на улице Южный Вал, у Крепостного моста и в парке Ленина.

Также проверили содержание урн, установленных в Старом городе по муниципальной программе. Их обслуживает МУП "Комбинат благоустройства". В результате принято решение частично актуализировать схему расстановки урн, исходя из востребованности точек сбора мусора.

По многочисленным просьбам жителей весной в исторической части Выборга было установлено почти полсотни новых урн.

Ранее администрация Выборгского района уже проверяла содержание контейнеров и урн в Старом городе.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО