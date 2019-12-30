Курилки вернутся в Пулково к началу лета

В аэропорту планируют установить четыре курительные комнаты.

Стало известно, когда в аэропорт "Пулково" вернутся обещанные комнаты для курильщиков. Курилки появятся в аэропорту к началу высокого сезона, 1 июня. Об этом 20 января журналистам рассказал гендиректор "Водушных ворот Северной столицы" Леонид Сергеев.

В Пулково планируют разместить четыре курительные комнаты. Все они будут бесплатными, непрозрачными, и оснащенными мощной системой вентиляции. Сам закон о возвращении курилок в аэропорты после семи лет отсутствия Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.

Ранее мы рассказывали, что лоукостер открывает полеты из Пулково по новым четырем направлениям.

Фото: Piter.TV