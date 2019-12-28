Путин подписал закон о курилках в аэропортах

Изменения улучшат воздух в общественных местах.

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.

Зоны для курения будут скрыты непрозрачными стенам и оснащены системой вентиляции. Воспользоваться ими смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.

Основной целью закона стало вернуть чистый воздух в общественные пространства. Из-за запрета курильщики продолжали дымить в запрещенных местах, чем создавали угрозу противопожарной безопасности.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон.

Видео: YouTube /