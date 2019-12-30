В Пулково могут появиться четыре "курилки"

В двух стерильных зонах для внутренних и зарубежных рейсов появятся от одной до двух кабин.

Пока закон не вступил в силу, в Пулково не могут сказать, когда точно кабины для курения вернут в аэропорт. Об этом "Петербургскому Дневнику" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В двух стерильных зонах для внутренних и зарубежных рейсов появятся от одной до двух кабин. То есть всего может быть оборудовано четыре непрозрачных, вентилируемых и бесплатных кабины.

До введения запрета на курение в аэропорту в Пулково-1 кабинки существовали с 2009 по 2013 годы. После запрета зона для курения находилась в 15 метрах от входа в новый терминал.

Ранее Путин подписал закон о курилках в аэропортах.

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