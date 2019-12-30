Из Петербурга можно будет улететь в Братиславу, Бухарест, Вильнюс и Софию.

В понедельник, 20 января, стало известно, что в Пулково презентовали новые направления. Об этом сообщают в компании-операторе петербургского аэропорта — ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Из Петербурга можно будет улететь в Братиславу, Бухарест, Вильнюс и Софию. Новые направления представил венгерский перевозчик Wizz Air .

В петербургском аэропорту отметили, что эти рейсы будут выполнятся с учётом седьмой степени свободы воздушного пространства.

Ранее мы сообщали о том, что в "Пулково" на самолете прилетел филин.

Фото:pixabay