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В Пулково презентовали новые направления 
Сегодня, 14:53
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IRINA_CHALKINA

В Пулково презентовали новые направления 

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Из Петербурга можно будет улететь в Братиславу, Бухарест, Вильнюс и Софию.

В понедельник, 20 января, стало известно, что в Пулково презентовали новые направления. Об этом сообщают в компании-операторе петербургского аэропорта — ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Из Петербурга можно будет улететь в Братиславу, Бухарест, Вильнюс и Софию. Новые направления представил венгерский перевозчик  Wizz Air .

В петербургском аэропорту отметили, что эти рейсы будут выполнятся с учётом седьмой степени свободы воздушного пространства.

Ранее мы сообщали о том, что в "Пулково" на самолете прилетел филин.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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