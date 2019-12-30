В "Пулково" на самолете прилетел филин

Его осмотрели специалисты Россельхознадзора.

Инспекторы Управления Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта "Пулково" провели ветеринарный контроль прибывшего самолетом из Самарской области филина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты проверили состояние птицы и её сопроводительные документы. С птицей оказалось всё в порядке, после этого её отравили в одну из турбаз Приозерского района Ленинградской области.

Филины относятся к семейству совиных. Это крупные птицы (размах крыльев достигает 188 сантиметров), отличающиеся оранжевыми глазами и характерными "ушами".

Ранее петербуржцы нашли в клумбе на бульваре Алексея Толстого сову со сломанным крылом.

Фото: Россельхознадзор