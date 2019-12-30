Петербуржцы нашли в клумбе на бульваре Алексея Толстого сову со сломанным крылом

Пернатое заметили на клумбе бульвара Алексея Толстого в Пушкине.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что в Пушкине местные жители спасли сову со сломанным крылом. Об этом сообщается на странице организации "Кошкиспас.

Совушку обнаружили на бульваре Алексея Толстого в Пушкине. Пернатое сидело в клумбе.

"Сегодня гуляли с мужем и детьми , и с далека увидели что то непонятное , муж говорит смотри это пакет или кот ?Я говорю да нет, неужели сова!? Подошли и правда , сова! Со сломанным крылом! В конечном итоге положили ее в коробку и ждали спасателей", —отмечают петербуржцы.

Сову передали в центр "Сирин". Ветеринары осмотрели животное и отметили, что пернатое чувствует себя неплохо. Однако неизвестно сможет ли совушка жить в дикой природе.

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Фото:КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум/вк