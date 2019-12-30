Петербуржцы нашли в клумбе на бульваре Алексея Толстого сову со сломанным крылом

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что в Пушкине местные жители спасли сову со сломанным крылом. Об этом сообщается на странице организации "Кошкиспас.
Совушку обнаружили на бульваре Алексея Толстого в Пушкине. Пернатое сидело в клумбе.
"Сегодня гуляли с мужем и детьми , и с далека увидели что то непонятное , муж говорит смотри это пакет или кот ?Я говорю да нет, неужели сова!? Подошли и правда , сова! Со сломанным крылом! В конечном итоге положили ее в коробку и ждали спасателей",
—отмечают петербуржцы.
Сову передали в центр "Сирин". Ветеринары осмотрели животное и отметили, что пернатое чувствует себя неплохо. Однако неизвестно сможет ли совушка жить в дикой природе.
Ранее мы сообщали о том, что тёплый январь вывел из спячки медведя Потапку в "Велесе".
Фото:КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум/вк
Обсуждение ( 0 )