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Петербуржцы нашли в клумбе на бульваре Алексея Толстого сову со сломанным крылом
Сегодня, 9:23
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы нашли в клумбе на бульваре Алексея Толстого сову со сломанным крылом

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Пернатое заметили на клумбе бульвара Алексея Толстого в Пушкине.

В пятницу,  17 января, стало известно о том, что в Пушкине местные жители спасли сову со сломанным крылом. Об этом сообщается на странице организации "Кошкиспас.

Совушку обнаружили на бульваре Алексея Толстого в Пушкине. Пернатое сидело в клумбе. 

"Сегодня гуляли с мужем и детьми , и с далека увидели что то непонятное , муж говорит смотри это пакет или кот ?Я говорю да нет, неужели сова!? Подошли и правда , сова! Со сломанным крылом! В конечном итоге положили ее в коробку и ждали спасателей",

—отмечают петербуржцы.

Сову передали в центр "Сирин". Ветеринары осмотрели животное и отметили, что пернатое чувствует себя неплохо. Однако неизвестно сможет ли совушка жить в дикой природе. 

Ранее мы сообщали о том, что тёплый январь вывел из спячки медведя Потапку в "Велесе".

Фото:КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум/вк

 

Теги: новости спб, общество, спасли сову
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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