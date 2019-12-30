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Тёплый январь вывел из спячки медведя Потапку в "Велесе"

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Сотрудники центра встретили мишку с медом и курагой.

В четверг, 16 января, стало известно о том, что тёплый январь вывел из спячки медведя Потапку в "Велесе". Об этом сообщают сотрудники центра в соцсетях. 

"Потапка проснулся перекусить!!!",

— сказано в сообщении.

По словам сотрудников центра, бурый мишка подумал, что сейчас на улице весна. Специалисты подарили медведю сладости  куру с курагой и мёдом. Косолапый утащил "добычу" к себе в будку.

Напомним, что в Петербурге продолжит царствовать аномальное тепло. Сегодня в течение дня будет дождливо, пасмурно и ветрено.

Видео:Центр ВЕЛЕС/YouTube

Теги: велес, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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