В четверг, 16 января, стало известно о том, что тёплый январь вывел из спячки медведя Потапку в "Велесе". Об этом сообщают сотрудники центра в соцсетях.
"Потапка проснулся перекусить!!!",
— сказано в сообщении.
По словам сотрудников центра, бурый мишка подумал, что сейчас на улице весна. Специалисты подарили медведю сладости — куру с курагой и мёдом. Косолапый утащил "добычу" к себе в будку.
Напомним, что в Петербурге продолжит царствовать аномальное тепло. Сегодня в течение дня будет дождливо, пасмурно и ветрено.
Видео:Центр ВЕЛЕС/YouTube
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