Сотрудники центра встретили мишку с медом и курагой.

В четверг, 16 января, стало известно о том, что тёплый январь вывел из спячки медведя Потапку в "Велесе". Об этом сообщают сотрудники центра в соцсетях.

"Потапка проснулся перекусить!!!", — сказано в сообщении.

По словам сотрудников центра, бурый мишка подумал, что сейчас на улице весна. Специалисты подарили медведю сладости — куру с курагой и мёдом. Косолапый утащил "добычу" к себе в будку.

Напомним, что в Петербурге продолжит царствовать аномальное тепло. Сегодня в течение дня будет дождливо, пасмурно и ветрено.

Видео:Центр ВЕЛЕС/YouTube