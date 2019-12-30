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Петербуржцев 16 января ждут дожди и ветер
Сегодня, 9:36
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nastya960

Петербуржцев 16 января ждут дожди и ветер

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Дождь будет идти преимущественно в первой половине дня, затем осадки стихнут.

В четверг, 16 января, в Петербурге продолжит царствовать аномальное тепло. В течение дня будет дождливо, пасмурно и ветрено. Об этом сообщило Северо-Западное УГМС.

Дождь будет идти преимущественно в первой половине дня, затем осадки стихнут. Столбики термометров поднимутся до +4..+6 градусов. Атмосферное давление повышается. Также днём будет сильный западный ветер, местами порывистый. 

Самая низкая температура в Петербурге 16 января была зафиксирована в 1940 году, тогда столбик термометра опустился до -35 градусов, самым теплым этот день был в 1975 году – плюс 5 градусов. 

Фото: Piter.TV

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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