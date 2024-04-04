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С актером театра и кино Александром Кабановым простятся 22 мая в "Балтийском доме"
Сегодня, 15:52
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С актером театра и кино Александром Кабановым простятся 22 мая в "Балтийском доме"

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Отпевание пройдет в 14:00 в Феодоровском соборе в Пушкине.

Стало известно, когда состоится прощание с актером кино и театра "Балтийский дом" Александром Кабановым. Об этом рассказали в учреждении. 

Церемония запланирована на 22 мая в 10:30 в "Балтийском доме". Отпевание пройдет в 14:00 в Феодоровском соборе в Пушкине, похоронят артиста на Казанском кладбище. 

Напомним, Александр Кабанов умер на 70-м году жизни 18 мая. В труппу театра он вошел в 1999 году, успев сыграть за это время десятки ролей. Среди них – Робинзон в "Бесприданнице" Островского, Гаев из "Вишневого сада" Чехова, Воланд из "Мастера и Маргариты" и другие. 

Еще актер снялся в 61 фильме и сериале: "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор-3", "Ментовские войны". 

Ранее на Piter.TV: губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью великого хореографа Григоровича. 

Фото: пресс-служба "Балтийского дома" 

Теги: александр кабанов, прощание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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