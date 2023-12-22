Названы дата и место прощания с художником-постановщиком "Ленфильма" Владимиром Банных

Владимир Банных ушел из жизни в возрасте 71 год.

Прощание с художником-постановщиком "Ленфильма", актером и членом Санкт-Петербургского союза художников Владимиром Банных состоится 8 апреля в 11:30 в среднем зале городского крематория, который расположен на Шафировском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе киностудии 4 апреля.

Владимир Банных ушел из жизни в возрасте 71 год. Коллеги вспоминают его как отзывчивого, доброго, высококлассного профессионала.

Художник-постановщик "Ленфильма" родился 11 мая 1952 года. В 1975 году он отучился в Саратовском художественном училище, а в 1982-м – на художественном факультете Всесоюзного государственного института кинематографии. После он стал работать на киностудии.

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Фото: ВКонтакте / Владимир Банных