Несколько сотен продавцов Wildberries отказались от компенсаций после пожара на складе в Шушарах

Несмотря на это, Wildberries отправит деньги всем собственникам товаров.

Часть продавцов Wildberries отказалась от компенсаций за товары, которые пострадали при пожаре в Пушкинском районе Петербурга. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 16 января.

По словам представителей компании, еще до старта выплат несколько сотен продавцов выразили желание добровольно отказаться от компенсации. Несмотря на это, Wildberries отправит деньги всем собственникам товаров.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января и охватил 70 тыс. "квадратов". Открытое горение ликвидировали спустя сутки. По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Ранее мы рассказывали о том, что Wildberries вернет средства 53% клиентов, потерявших заказы при пожаре в Шушарах.

Фото: Piter.TV