Пробка на юге КАД в районе Большого Обуховского моста растянулась на 7 км

Ситуация на дорогах осложняется ремонтными работами.

В 10 часов утра пробки в Петербурге опустились до 5 баллов по данным "Яндекс.Карт". 2 часа назад они оценивались на "семерку". Основные заторы образовались на КАД и на подъездах к центру города.

Самая длинная пробка на данный момент на внутренней стороне КАД от развязки с Народной улице до развязки с проспектом Обуховской обороны. Она составляет почти 7 км. Также автомобили практически не движутся по Октябрьской набережной от улицы Дыбенко до Володарского моста, а затем на подъезде и развязке с кольцевой автодорогой.

На внешней стороне КАД пробка растянулась практически от развязки с Шафировским проспектом до развязки с Мурино. Протяженность затора — более 4,5 км. На участке перекрыты две полосы движения — третья и четвертая. Там ликвидируют колейность. На остальных полосах скорость ограничена до 50 км/час.

Также петербуржцы могут "застрять" на Заневском проспекте в сторону моста Александра Невского, Свердловской набережной и Среднеохтинском проспекте по направлению к Комаровскому мосту, на Невском проспекте в сторону площади Восстания от Исполкомской.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на юге КАД полностью перекроют движение на 20 минут.

Фото: Piter.TV